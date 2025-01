Principais bolsas da Europa avançam, à espera de novo corte de juros pelo BCE

São Paulo, 30/01/2025 - As principais bolsas europeias operam em alta na manhã desta quinta-feira, enquanto investidores aguardam novo corte de juros pelo Banco Central Europeu, avaliam dados de crescimento de países da zona do euro e reagem a balanços corporativos.

Nas próximas horas, é grande a expectativa de que o BCE corte suas principais taxas de juros em mais 25 pontos-base, dando continuidade ao processo de flexibilização monetária iniciada no ano passado, em meio à avaliação de que a inflação na zona do euro está sob controle, mas que o crescimento permanece fraco.

A Alemanha, maior economia da Europa, assim como França e Itália, decepcionaram no fim do ano passado. No quarto trimestre de 2024, o Produto Interno Bruto (PIB) alemão encolheu 0,2% ante os três meses anteriores, enquanto o francês caiu 0,1% e o italiano ficou estável, todos resultados abaixo das expectativas.

Logo mais, será divulgado o PIB da zona do euro como um todo.