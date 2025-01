Itália bloqueia DeepSeek alegando proteção de dados dos italianos após abrir investigação

A Autoridade de Proteção de Dados Pessoais da Itália (GPDP, na sigla em italiano) anunciou, com urgência e efeito imediato, a limitação do tratamento de dados pessoais de usuários italianos pelas empresas chinesas responsáveis pela inteligência artificial (IA) do DeepSeek. Na prática, a decisão bloqueia a operação da plataforma de IA em território italiano.

Segundo o órgão, as companhias chinesas alegaram não operar na Itália e afirmaram que a legislação europeia não seria aplicável a elas - uma resposta que a GPDP considerou insuficiente.

Além do bloqueio da plataforma no país, a GPDP iniciou uma investigação para verificar a conformidade das empresas com as leis de privacidade e proteção de dados da União Europeia.

Também na quarta-feira, o app da DeepSeek já havia sido removido das lojas de aplicativos da Apple e do Google no país.