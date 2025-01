Himino, do BoJ, reforça que juros subirão se economia do Japão se desenvolver como esperado

O vice-presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Ryozo Himino, voltou a afirmar nesta quinta-feira (30) que deverá haver um novo aumento dos juro no país, caso os indicadores econômicos se desenvolvam como o esperado. Himino também disse que as condições monetárias ainda estão puxando a atividade econômica do Japão.

Na avaliação do vice-presidente do BoJ, não é normal que as taxas de juros permaneçam em território negativo enquanto a economia não está em deflação. Himino também disse que ainda há alguma distância até que o Japão passe a conviver com taxas reais positivas nos juros. *Com informações da Dow Jones Newswires.