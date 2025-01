Glencore registra queda na produção de cobre em 2024, mas atende projeções

A Glencore teve queda de 6% na produção de cobre em 2024, para 951,6 mil toneladas métricas, na comparação com igual período do ano anterior, segundo relatório trimestral divulgado nesta quinta-feira, 30.

A mineradora anglo-suíça, a maior do mundo em receita, disse que o resultado reflete produção robusta no segundo trimestre do ano passado, na comparação com os primeiros seis meses de 2024, após as operações em Antapaccay se recuperarem de problemas geotécnicos e devido a maiores teores da subsidiária de cobre KCC.