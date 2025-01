Coreia do Sul abre mercado para gergelim do Brasil; Guatemala autoriza colágeno

O Brasil poderá exportar gergelim para a Coreia do Sul e colágeno e gelatina para a Guatemala, informaram o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores em nota conjunta. As autorizações foram recebidas pelo governo brasileiro na quarta-feira, 29.

Na Coreia do Sul, com a abertura do mercado ao gergelim brasileiro, o País amplia sua presença no mercado sul-coreano, destacaram as pastas.