Confiança do Comércio cai 2,8 pontos em janeiro ante dezembro, para 89,3 pontos, diz FGV

O Índice de Confiança do Comércio (Icom) caiu 2,8 pontos na passagem de dezembro para janeiro, para 89,3 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O indicador desceu ao menor nível desde dezembro 2023, quando estava em 88,9 pontos. Em médias móveis trimestrais, o Icom caiu 0,2 ponto em janeiro.

"A confiança do comércio inicia 2025 com sinal de alerta. A nova queda do índice, influenciada pelos indicadores sobre o momento presente indica uma piora na percepção dos empresários sobre a demanda", avaliou Rodolpho Tobler, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.