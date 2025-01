Bolsas da Europa fecham em alta, com corte de juros do BCE e perspectivas de novas reduções

Além disso, a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) de uma série de economias da região, incluindo da própria zona do euro, mostrou estagnação, o que reforça o apelo por novos cortes de taxas. Neste cenário, em Frankfurt, o DAX renovou seu recorde histórico.

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta quinta-feira, 30, impulsionadas pelo corte de juros pelo Banco Central Europeu (BCE) de 25 pontos-base, e as perspectivas de que as taxas seguirão caindo na região. A visão foi reforçada pelos comentários da presidente da autoridade, Christine Lagarde, em coletiva de imprensa após o anúncio da decisão.

No quarto trimestre de 2024, o PIB alemão encolheu 0,2% ante os três meses anteriores, enquanto o francês caiu 0,1% e o italiano ficou estável, todos resultados abaixo das expectativas.

O PIB da zona do euro ficou estável no quarto trimestre de 2024 ante os três meses anteriores, resultado que frustrou a expectativa de analistas, que previam alta de 0,1% no período. O PIB estagnado mostra que a fraqueza econômica no bloco continua generalizada e não há perspectivas para uma recuperação imediata, de acordo com o ING. Diante da leitura, o banco holandês sugere que o BCE continue flexibilizando a política monetária.

O corte nos juros anunciado pelo BCE nesta quinta-feira mostra que o BC europeu deve realizar mais reduções nos próximos meses, de acordo com a Capital Economics. "Acreditamos que o crescimento fraco e a inflação significarão que o BCE terá que reduzir as taxas de juros ainda mais, com a taxa de depósito caindo para 1,5% este ano", projeta.