Apple supera expectativas de lucro, mas vendas de Iphone na China caem; ação recua 0,26%

A Apple teve lucro líquido de US$ 36,3 bilhões no trimestre encerrado em dezembro, um aumento de mais de 7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os analistas consultados pela Facset haviam projetado um lucro líquido de US$ 35,6 bilhões. O lucro por ação foi de US$ 2,40, superando também as estimativas dos analistas de US$ 2,35.

A receita total da Apple foi de US$ 124,3 bilhões, aumentando quase 4% em relação ao mesmo trimestre do ano passado e em linha com as expectativas.