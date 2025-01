Trump afirma que não é apropriado falar sobre decisão do Fed agora

"Não é apropriado falar sobre a decisão do Fed agora, nesta ocasião", respondeu o republicano a um dos repórteres presentes na cerimônia.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não quis responder a perguntas de jornalistas sobre a decisão desta quarta-feira, 29, do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), de manter inalterados os juros do país, durante cerimônia de assinatura de lei que libera a deportação de imigrantes por crimes não violentos.

Ao mesmo tempo, o presidente do Fed, Jerome Powell, evitou comentar falas de Trump sobre a necessidade de reduzir os juros no país durante coletiva de imprensa concedida após a reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês).