Taxas futuras de juros têm ajuste de alta após queda da véspera

Os juros futuros operam com viés de alta em meio à expectativa com os desfechos das reuniões sobre juros do Federal Reserve e do Copom, além da possibilidade de um anúncio em breve do aumento dos preços de combustíveis. O movimento está na contramão do dólar, enquanto os rendimentos dos Treasuries desaceleraram qu eda e as yields das T-Notes chegaram a testar terreno negativo.

Às 9h30 desta quarta-feira, 29, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subia a 15,180%, de 15,146% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 ia para 15,340%, de 15,303%, e o para 2029 avançava para 15,135%, de 15,059% no ajuste de terça-feira (28).