Tarifas da China devem ser as mais altas, diz secretário dos EUA

Nomeado como secretário do Comércio dos EUA, Howard Lutnick disse que as tarifas sobre produtos da China devem ser as mais altas, mas não descartou impor taxas sobre países aliados, como a União Europeia. "O fato de não podermos vender carros elétricos na Europa é errado, eles estão nos desrespeitando e quero ver isso acabar", disse, ao ser questionado em audiência no Senado americano para confirmar sua indicação ao cargo, nesta quarta-feira.

O bilionário defendeu repetidamente que o modelo de tarifas sugerido pelo presidente norte-americano, Donald Trump, se baseia em recobrar o respeito de pares internacionais.