Suíça encerrará bloqueio a negociações de ações do país em bolsas da UE em maio

O Conselho Federal da Suíça anunciou nesta quarta-feira, 29, que removerá a União Europeia (UE) da lista de jurisdições afetadas pela medida de proteção da infraestrutura da Bolsa de Valores do país a partir de 1º de maio. Na prática, a medida encerrará o bloqueio de negociação de ações suíças em bolsas da UE, o que facilita fusões entre empresas da Suíça e de países da UE.

Em comunicado, o governo da Suíça aponta que a manutenção da restrição poderia impactar negativamente empresas do país, "por exemplo, no contexto de fusões com empresas da UE". Assim, a remoção da União Europeia da lista de bloqueios foi considerada a melhor opção, segundo o documento.