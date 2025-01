Powell afirma acreditar na importância da diversidade do mercado de trabalho

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que acredita na importância da diversidade no mercado de trabalho. Sua fala ocorre em meio a ordens assinadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que removem programas de diversidade, equidade e inclusão de órgãos do governo americano. O Fed já chegou a ser considerado o BC mais diverso do mundo, com o maior número de mulheres em seu Comitê de política monetária.

"Estamos revisando as ordens e os detalhes e, como tem sido nossa prática em muitas administrações, estamos trabalhando para alinhar nossas políticas com as ordens executivas conforme apropriado e consistente com a lei aplicável", explicou Powell, em coletiva de imprensa, após a reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), que manteve os juros americanos inalterados.