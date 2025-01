Ibovespa cai 0,50%, aos 123,4 mil pontos, com foco no Fed

O Ibovespa operou até o fim da tarde colado à estabilidade, com leves variações em ambos os sentidos, enquanto aguardava a decisão de política monetária do Federal Reserve, às 16h, e a entrevista coletiva do presidente do BC dos EUA, Jerome Powell, às 16h30. Assim como em Nova York, o sinal na B3 se firmou no negativo, durante a após o anúncio da decisão e os comentários de Powell. No fechamento, mostrava perda de 0,50%, aos 123.432,12 pontos, entre mínima de 123.278,43 e máxima de 124.766,95 pontos na sessão, em que saiu de abertura aos 124.055,50. Fraco, o giro foi de R$ 15,0 bilhões. Na semana, o Ibovespa sobe 0,80% e, no mês, ganha 2,62%. Em NY, as perdas foram hoje de 0,31% (Dow Jones) a 0,51% (Nasdaq).

"O mercado operou flat, sem nenhum setor ou ação se destacando em um sentido ou outro de forma expressiva, até a decisão do Fed, da qual se esperava mesmo manutenção dos juros americanos - e com expectativas um pouco mais acomodadas, daqui para a frente, com relação à taxa de juros dos Estados Unidos. Não se esperava que a reunião de hoje trouxesse algum guidance com relação aos juros, mas sim a visão do Fed quanto ao início de governo Trump e eventuais efeitos sobre a inflação", diz Pedro Moreira, sócio da One Investimentos. Ele acrescenta que as bolsas americanas vêm de um 'sell-off' na esteira do efeito da aparição da DeepSeek sobre as maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, que chegaram a perder US$ 1 trilhão em valor de mercado em apenas um dia.