Governadores prisioneiros da polarização não reconhecem ações do governo, diz Mercadante

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento, Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, reclamou da falta de reconhecimento de parte dos governadores sobre os esforços de gestão do governo federal. "Às vezes, é difícil para alguns governadores, prisioneiros da polarização, que não reconhecem, mas o presidente Lula segue republicano e trabalhando com parceria", disse Mercadante em evento de anúncio de investimentos do BNDES para obras rodoviárias no Paraná.

As falas eram dirigidas ao governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD). Ele foi convidado para o evento desta quarta-feira, 29, mas não compareceu.