Cenário mais recente exige política monetária mais contracionista, aponta BC

O Banco Central apontou que o cenário atual, com desancoragem adicional das expectativas, exige uma política monetária mais contracionista no comunicado da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), o primeiro da gestão de Gabriel Galípolo na presidência da autoridade monetária, que confirmou a elevação da Selic de 12,25% para 13,25%, seguindo guidance deixado ainda em 2024.

"O cenário mais recente é marcado por desancoragem adicional das expectativas de inflação, elevação das projeções de inflação, resiliência na atividade econômica e pressões no mercado de trabalho, o que exige uma política monetária mais contracionista", diz o texto.