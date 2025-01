Bolsas de NY fecham em queda após Powell reiterar ausência de presa para retomar corte de juros

As bolsas de Nova York fecharam em queda, após declarações do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, na sequência da manutenção da taxa básica de juros nos Estados Unidos. O dirigente afirmou que a política monetária está "bem posicionada" para o cumprimento do mandato duplo do BC americano, de pleno emprego e inflação controlada, enquanto repetiu que não há presa para retomada do corte de juros. Powell se esquivou de fazer comentários sobre críticas recentes do presidente dos EUA, Donald Trump, à conduta do Fed. O Dow Jones cedeu 0,31%, a 44.713,52 pontos. O S&P 500 retrocedeu 0,47%, a 6.039,31 pontos. O Nasdaq teve baixa de 0,51%, a 19.632,32 pontos.

O Fed manteve a taxa básica de juros na faixa entre 4,25% e 4,50%, em linha com o previsto. Para o ING, a postura "conservadora" do Fed deve testar a paciência de Trump e pode ser uma mensagem de que as autoridades monetárias não se curvarão ao desejo do mandatário a menos que ocorra um progresso claro e inquestionável da inflação rumo à meta. Em coletiva, Powell disse ainda que os preços dos ativos estão elevados em várias métricas e que Fed observa movimentos de vendas de ativos ligados a inteligência artificial com interesse, mas o que importa são as condições macroeconômicas.