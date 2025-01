BC mantém roteiro de aperto do juro e sobe Selic a 13,25%, na 1ª reunião chefiada por Galípolo

Esta foi a primeira reunião do colegiado desde que o economista Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assumiu a presidência do BC, em 1º de janeiro.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central seguiu o roteiro traçado em dezembro e aumentou nesta quarta-feira, 29, a taxa de juros básica da economia, a Selic, em um ponto porcentual, de 12,25% para 13,25%. A decisão foi unânime.

No encontro anterior, em dezembro, o órgão havia sinalizado altas de um ponto nas duas reuniões seguintes. É consenso entre os analistas que a indicação para março será mantida.

As medianas do relatório Focus, que espelha a expectativa do mercado, e da mais recente pesquisa Projeções Broadcast indicavam alta de um ponto.

Sob a pressão dos custos dos alimentos e dos transportes, a inflação oficial no País acelerou de 0,39% em novembro para 0,52% em dezembro. Como resultado, o IPCA encerrou 2024 com uma alta de 4,83%. segundo o Instituto Brasileiro de Geográfica e Estatística (IBGE). O centro da meta é de 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto porcentual para mais ou para menos.

Pela oitava vez desde que o sistema de metas de inflação foi implantado no Brasil, em 1999, o alvo para o IPCA perseguido pelo Banco Central foi descumprido, sendo sete por ficar acima do teto e uma por ficar abaixo do piso (em 2017).