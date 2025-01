BC da Suécia corta juro a 2,25%

"A taxa de juros menor fornecerá gradualmente uma contribuição cada vez mais positiva para a demanda na economia sueca", avalia.

De acordo com o Riksbank, há uma incerteza particular em relação aos desdobramentos no exterior com relação à política econômica nos Estados Unidos e na Europa e às tensões geopolíticas, além de riscos ligados à recuperação da economia sueca e à taxa de câmbio da coroa sueca.