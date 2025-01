Senado dos EUA confirma Scott Bessent como secretário do Tesouro

Por 68 a 29 votos, o Senado dos Estados Unidos aprovou Scott Bessent a secretário do Tesouro nesta segunda-feira, 27m colocando o investidor de longa data no centro dos esforços do presidente Donald Trump para reduzir impostos, combater a inflação e impor tarifas rígidas sobre as importações.

Espera-se que Bessent supervisione o esforço de Trump para prorrogar os cortes de impostos que os republicanos promulgaram em 2017, já que muitos deles estão previstos para expirar no final do ano.