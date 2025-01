Royal Caribbean agrada em lucro no 4º trimestre de 2024 e aumenta projeção para 2025

A Royal Caribbean teve lucro líquido de US$ 600 milhões no quarto trimestre de 2024, um avanço em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta terça-feira. Em termos ajustados, o lucro por ação foi de US$ 1,63 nos três meses encerrados em dezembro, acima do projetado por analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,50, e do lucro registrado no ano passado, de US$ 1,25.

Já a receita líquida da operadora de cruzeiros subiu para US$ 3,76 bilhões no trimestre, acima dos US$ 3,33 bilhões registrados no ano anterior e praticamente em linha com o previsto pela FactSet.