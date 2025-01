Reino Unido: BoE passa a oferecer linha contingencial a instituições financeiras não bancárias

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) anunciou nesta terça-feira, 28, a abertura de uma linha de Empréstimo Contingente para Instituições Financeiras Não Bancárias (CNRF, na sigla em inglês). A nova ferramenta, que será ativada apenas em episódios de disfunção grave no mercado de títulos britânicos (gilts), oferecerá empréstimos a seguradoras, fundos de pensão e fundos de investimento focados em papéis de dívida, com o objetivo de manter a estabilidade financeira, de acordo com o comunicado da instituição.

Victoria Saporta, diretora executiva de Mercados do BoE, destacou que "a abertura das aplicações CNRF marca um passo significativo em nossos esforços para lidar com futuros episódios de disfunção do mercado de títulos. Ter a capacidade de emprestar para instituições financeiras não bancárias elegíveis em tempos de estresse severo do mercado significa que estamos melhor equipados para proteger a estabilidade financeira para o benefício de famílias e empresas em todo o Reino Unido".