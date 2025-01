Preço Comparado - Supermercados atualiza lista de produtos e estabelecimentos; confira

Ao todo, o Procon Fortaleza pesquisa, mensalmente, os preços de 100 produtos em 36 supermercados da Capital / Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

O projeto Preço Comparado - Supermercados, parceria entre O POVO e o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) que divulga mensalmente uma pesquisa de preços entre as principais redes da Capital, vai ser atualizado a partir desta edição, com objetivo de ajudar o leitor a fazer a melhor escolha antes de sair às compras. O número de supermercados pesquisados segue o mesmo, mas com o fechamento da unidade Jangurussu do Carnaúba, o projeto vai incluir agora o Super Portugal Supermercados, em sua unidade da Cidade dos Funcionários.

Também ocorreram mudanças na lista de itens pesquisados, com a substituição de sete produtos. Ao todo, o Procon Fortaleza pesquisa, mensalmente, os preços de 100 produtos.

Esse é o caso da papinha de frutas da Nestlé (120g) que foi mudado para farinha láctea Nestlé (160g); já o tapete higiênico para cães megaseco (pacote com 30 unidades) foi substituído pela areia sanitária para gatos (4 kg); e o shampoo neutro para cães (700 ml) foi substituído pelo biscoito para cães adultos e raças pequenas (500 g). Conforme a presidente do Procon Fortaleza, Eneylândia Rabelo, a pesquisa passa por constantes avaliações e readequações com o objetivo de acompanhar as mudanças no mercado e as necessidades da população. “Como nosso objetivo é informar ao consumidor sobre a prática dos preços nos supermercados, estimulando uma cultura de pesquisa e comparação de dados, fazemos anualmente uma análise de itens e de locais onde os preços são coletados”, disse Eneylândia