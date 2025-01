Mediobanca rejeita oferta de aquisição de US$ 14 bi por concorrente Monte dei Paschi

O conselho da Mediobanca, da Itália, rejeitou a oferta de aquisição de US$ 14 bilhões do banco Monte dei Paschi di Siena, afirmando que isso destruiria valor para os acionistas de ambas as instituições. "A oferta não foi aceita e deve ser considerada contrária aos interesses da Mediobanca", disse o banco nesta terça-feira, 28, após a reunião do conselho para discutir a proposta não solicitada. Na sexta-feira, o Monte dei Paschi, respaldado pelo Estado, fez uma oferta surpresa em ações para adquirir a Mediobanca, no contexto da intensificação da consolidação no mercado bancário italiano, seguindo a oferta de aquisição do UniCredit para o Banco BPM, que rejeitou a proposta e está buscando adquirir a gestora de ativos Anima.

A oferta do MPS avaliava a Mediobanca em 13,3 bilhões de euros com base nos preços de fechamento de quinta-feira, o que incluía um pequeno prêmio para o alvo, mas esse valor desapareceu, pois as ações do MPS caíram enquanto as da Mediobanca apresentaram ganhos desde o anúncio.