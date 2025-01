Mais de R$ 1 bi já foi pago pela Âmbar Energia em multas, conforme acordo, diz diretor da Aneel

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, informou nesta terça-feira, 28, que a empresa Âmbar Energia, do grupo J&F, pagou um montante superior a R$ 1 bilhão em valores equivalentes a multas, após acordo de conciliação com o Ministério de Minas e Energia (MME). O regulador declarou extintos, em reunião pública nesta terça-feira, sete processos que tratavam de atrasos no cronograma de implementação de usinas termelétricas contratadas durante a crise hídrica de 2021.

A agência entendeu que houve perda de objeto, na medida em que a empresa já está pagando os valores equivalentes.