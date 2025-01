HSBC planeja encerrar fusões e aquisições na Europa e nos EUA, em reversão de acordos

O HSBC está pronto para fechar seus mercados de capital de ações e negócios de fusões e aquisições no Reino Unido, Europa e EUA, em uma retração de alguns acordos do banco de investimento, a medida em que busca cortar custos sob o novo CEO do grupo bancário, Georges Elhedery.

O credor britânico planeja se retirar de alguns de seus negócios bancários de investimento não essenciais fora de seus principais mercados na Ásia e Oriente Médio, de acordo com um memorando enviado à equipe. Espera-se que a mudança resulte em cortes de empregos em todas as divisões, mas os funcionários serão realocados para outras funções em alguns casos.