Haddad tem reuniões com Lula, Abrainc e com presidente da COP 30 nesta terça-feira

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad cumpre agenda com duas reuniões com representantes do setor imobiliário, representados pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), nesta terça-feira, 28, inclusive com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele também terá um encontro com o embaixador André Aranha Corrêa do Lago, presidente da COP 30.

O primeiro compromisso do ministro é no Palácio do Planalto, a partir das 11h. A reunião com Lula e representantes do setor imobiliário contará com a presença de outros integrantes do governo. Estarão nessa agenda o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin; o ministro das cidades, Jader Filho; e a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior.