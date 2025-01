Governo do Reino Unido reduz participação no NatWest a menos de 8%

O governo do Reino Unido reduziu sua participação no NatWest Group para menos de 8%, avançando com planos que pode levar o banco britânico a ter capital 100% privado nos próximos meses. O Tesouro britânico vendeu 74,3 milhões de ações ordinárias no banco comercial e de varejo com sede em Londres, segundo comunicados regulatórios divulgados nesta terça-feira, 28. Consequentemente, sua fatia no NatWest diminuiu de 8,90% para 7,98%. Desta forma, o governo britânico agora possui o equivalente a 642,6 milhões de ações no NatWest, com valor estimado em 2,71 bilhões de libras pelo preço de fechamento de segunda-feira, 27.

A última redução faz parte de plano do governo de sair totalmente do capital do NatWest, o que poderá se concretizar já no primeiro semestre deste ano.