CNPS cancela reunião que discutiria teto do consignado do INSS

O Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) cancelou a reunião que estava prevista para ocorrer na quinta-feira, 30, para discutir o teto da taxa de juros no crédito consignado para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Não há ainda uma nova data para o encontro ocorrer.

Ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, disse que, como ocorreu uma reunião extraordinária no início de janeiro, não havia pauta que justificasse realizar mais um encontro neste mês. Questionado sobre uma elevação no teto do consignado diante da alta nos juros esperada para ser anunciada na quarta-feira pelo Banco Central, Lupi respondeu que não está no radar.