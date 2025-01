Boeing decepciona em lucro e receita no 4º trimestre

A Boeing teve prejuízo líquido de US$ 3,86 bilhões no quarto trimestre de 2024, múltiplas vezes maior do que a perda de US$ 30 milhões apurada em igual período do ano anterior, segundo balanço publicado nesta terça-feira, 28.

Com ajustes, a fabricante de aviões americana registrou prejuízo por ação de US$ 5,90 entre outubro e dezembro, bem maior do que a perda de US$ 3,22 estimada por analistas consultados pela FactSet.