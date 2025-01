Wall Street pede à SEC prorrogação de prazo sobre clearing central de transação com Treasuries

A Associação do Setor de Títulos e Mercados Financeiros (Sifma, na sigla em inglês), em conjunto com outras associações do mercado, enviou nesta segunda-feira, 27, uma carta à Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM americana) solicitando a prorrogação do cronograma de implementação em pelo menos um ano para os prazos de compensação de caixa e de recompra.

Em comunicado, os membros da Sifma estão preocupados com o fato de que, sem uma prorrogação, o sucesso da transição para a compensação central será seriamente comprometido e inevitavelmente levará a interrupções nos mercados à vista e de recompra de títulos do Tesouro americano, em detrimento do sistema financeiro.