Real se aprecia na contramão de divisas latino-americanas com fluxo e ajustes

Parte dos analistas pondera que a provável elevação da taxa Selic em 1 ponto porcentual pelo Comitê de Política Monetária (Copom) nesta quarta-feira, 29, aliada a um tom duro no comunicado, tende a aumentar a atratividade de operações de carry trade e, por tabela, atrair investidores. Além disso, a ausência de surpresas negativas vindas de Brasília, em meio ao recesso parlamentar, teria aberto uma janela para apostas no real, que se depreciou mais de 20% no ano passado.

O dólar se firmou em leve baixa ao longo da tarde no mercado local, apesar do avanço firme da moeda americana em relação a divisas emergentes latino-americanas e de países exportadores de commodities. Segundo operadores, o real pode ter se beneficiado de fluxos pontuais de recursos para ações domésticas e de um eventual ajuste técnico carteiras, com investidores abandonando o peso mexicano para recompor posições na moeda brasileira.

Pela manhã, o dólar até ensaiou uma movimento de alta e chegou a superar o nível de R$ 5,95, com máxima a R$ 5,9564. Mas a divisa perdeu força ao longo da tarde e operou pontualmente abaixo de R$ 5,90, registrando mínima R$ 5,8997. No fim do dia, a moeda americana recuava 0,09%, a R$ 5,9133 - menor valor de fechamento desde 26 de novembro (R$ 5,8081). O contrato de dólar futuro para fevereiro recuou 0,30%, a R$ 5,9000.

Foi o sexto pregão consecutivo de queda do dólar, com desvalorização acumulada de 2,51% no período. Em janeiro, a moeda americana apresenta baixa de 4,32% em relação ao real, que apresenta o terceiro melhor desempenho no mês entre as principais divisas globais, atrás apenas do rublo russo e do peso colombiano.

O economista-chefe da Monte Bravo, Luciano Costa, observa que pela manhã o real se depreciou junto com os pares latino-americanos, que sofreram com dados fracos da China e, sobretudo, pela ameaça de Donald Trump de imposição de tarifas de importação a países da região.

"Provavelmente vimos algum fluxo para ativos domésticos, como a bolsa, e ajustes técnicos que levaram o real a se descolar dos pares", afirma Costa, acrescentando que o recesso parlamentar deixa o ambiente doméstico mais calmo, o que abre espaço para recuperação do real. "O dólar subiu na comparação com emergentes, mas o DXY caiu mais uma vez. O real ainda se beneficia do enfraquecimento da moeda americana neste mês".