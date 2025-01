Fazenda divulga na terça-feira, 28, resultado da arrecadação de 2024

O Ministério da Fazenda divulga nesta terça-feira, 28, o resultado da arrecadação de dezembro e do acumulado de 2024. Os dados serão apresentados às 10h30 e haverá coletiva às 11 horas com o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, auditor fiscal Claudemir Malaquias, e com o coordenador de Previsão e Análise da Receita Federal, auditor fiscal Marcelo Gomide.

Segundo o Projeções Broadcast, o mercado financeiro prevê que a arrecadação do governo com impostos e contribuições federais tenha atingido R$ 258,065 bilhões em dezembro (mediana), após R$ 209,218 bilhões em novembro. As estimativas variam de R$ 208,0 bilhões a R$ 297,20 bilhões.