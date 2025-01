Empregadores do Reino Unido prevem reajustes salarias mais modestos em 2025

A Incomes Data Research (IDR) estima que 43% dos empregadores britânicos esperam conceder aumentos salariais entre 3% e 3,99% em 2025. Outros 37% indicaram reajustes entre 2% e 2,99%, enquanto apenas 14% planejam aumentos superiores a 4%.

A pesquisa, que contou com 168 respostas, revelou que cerca de 80% preveem conceder reajustes menores do que em 2024, refletindo uma tendência de alívio nas pressões salariais. Apenas 4% esperam oferecer aumentos maiores no próximo ano, de acordo com a IDR.