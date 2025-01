Bolsas da Europa fecham sem sinal único, com forte pressão da DeepSeek em tecnologia

As bolsas da Europa fecharam sem sinal único nesta segunda-feira, 27, com uma forte queda no setor de tecnologia, após relatos de que a startup chinesa DeepSeek desenvolveu um poderoso modelo de inteligência artificial (IA) por um valor relativamente baixo e utilizando chips menos avançados. A semana conta ainda com decisão do Banco Central Europeu (BCE) e a divulgação de importantes balanços.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,07%, a 529,69 pontos, com o subíndice de tecnologia tombando 2,97%.