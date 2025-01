Bolsas da Ásia fecham mistas com PMI fraco antes de feriado do ano-novo chinês

São Paulo, 27/01/2025 - As bolsas asiáticas encerraram os negócios desta segunda-feira sem direção única, à medida que investidores digeriram dados fracos da atividade manufatureira chinesa antes do feriado de ano-novo da segunda maior economia do mundo.

Pesquisa oficial mostrou que o PMI da indústria chinesa caiu para 49,1 em janeiro, com a leitura abaixo de 50 sinalizando que a manufatura local voltou a se contrair, apesar das agressivas medidas de estímulos adotadas por Pequim na segunda metade do ano passado. A notícia decepcionante precedeu o feriado do ano-novo chinês, que manterá os mercados financeiros locais fechados por uma semana, a partir desta terça-feira (28).

Em Tóquio, o índice japonês Nikkei caiu 0,92%, a 39.565,80 pontos, pressionado por ações de tecnologia e eletrônicos. Já em Hong Kong, o Hang Seng avançou 0,66%, a 20.197,77 pontos, com ajuda do setor de tecnologia em meio ao otimismo com o desenvolvimento de um modelo de inteligência artificial (IA) mais barato pela startup chinesa DeepSeek.

Em outras partes da Ásia e do Pacífico, as bolsas da Coreia do Sul, de Taiwan e da Austrália não operaram hoje em função de feriados.