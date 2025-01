Rui Costa: 'convicção' do governo é que os preços se formam no mercado, e não artificialmente

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que a "convicção" do governo é de que os preços dos alimentos se formam no mercado, e não são feitos nem produzidos artificialmente. Segundo o ministro, a área econômica apresentou forte influência de commodities sobre o preço dos alimentos no Brasil.

"A convicção do governo brasileiro é que os preços se formam no mercado, não são feitos nem produzidos artificialmente. Eles são realizados no mercado, seja no mercado internacional, que no caso tem relação forte com a questão do preço das commodities, seja com relação ao valor do dólar, que tem também influencia sobre os preços", comentou Rui Costa ao falar com jornalistas.