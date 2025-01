Expectativas da indústria estão otimistas para 2025, mostra sondagem da CNI

Os empresários industriais estão com expectativas positivas para 2025, apesar do desempenho do setor ter caído no último mês de 2024. A Sondagem Industrial, divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta sexta-feira, 24, mostra que as expectativas para demanda, compras de matérias-primas, quantidade exportada e número de empregados aumentaram em janeiro.

Os indicadores de expectativa desses itens já estavam acima dos 50 pontos em dezembro do ano passado e avançaram neste mês, revelando, segundo a CNI, "intensificação do otimismo".