Dólar cai a R$ 5,87 com fraqueza global por Trump e relato de fluxo positivo

Em queda desde a abertura, o dólar à vista renovou a mínima intradia, a R$ 5,8754 (queda de 0,85%) pouco antes das 11 horas desta sexta-feira, 24. O dólar para fevereiro também registrou mínima, a R$ 5,8800, com queda de 0,91%, às 10h52 (de Brasília).

O mercado de câmbio acompanha a fragilidade do dólar no exterior após os últimos comentários do presidente dos EUA, Donald Trump, de que preferiria não impor tarifas à China, afirma Jefferson Rugik, diretor da corretora Correparti.