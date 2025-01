Déficit em conta corrente soma US$ 55,966 bilhões em 2024, 2,55% do PIB, diz BC

O Brasil teve déficit de US$ 55,966 bilhões na conta corrente em 2024, o equivalente a 2,55% do Produto Interno Bruto (PIB), informou o Banco Central (BC) nesta sexta-feira, 24. Em dezembro, o saldo foi negativo em US$ 9,033 bilhões. Ambos os déficits foram menores do que as medianas da pesquisa Projeções Broadcast, que apontavam paras saldos negativos de US$ 56,20 bilhões no ano e US$ 12,40 bilhões em dezembro. O BC esperava déficit de US$ 54,0 bilhões, ou 2,5% do PIB, em 2024.

O déficit do ano passado foi o maior, em termos nominais, desde 2019, quando o saldo das transações correntes foi negativo em US$ 65,001 bilhões. Em proporção do PIB, é também o maior déficit desde 2019 (3,41%).