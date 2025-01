Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta com Trump; Nikkei cai após BoJ elevar juro

Por Sergio Caldas

São Paulo, 24/01/2025 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira em meio a um alívio em relação à postura tarifária do recém-empossado presidente dos EUA, Donald Trump, mas a de Tóquio caiu após o Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês) elevar seu juro básico.