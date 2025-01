BoJ prevê inflação maior e crescimento menor no ano fiscal até março no Japão

O Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês) elevou sua projeção para o índice de inflação ao consumidor que exclui os preços de alimentos frescos no atual ano fiscal (que se encerra em março) para 2,7%, segundo relatório trimestral publicado nesta sexta-feira, 24. Em outubro, o BC japonês previa inflação de 2,5% para o período.

Ainda no documento, o BoJ estima que a mesma medida de inflação ficará em 2,4% no ano até março de 2026 e em 2% no ano seguinte. A meta oficial de inflação da autoridade monetária japonesa é de 2%.