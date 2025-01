Banca Monte Dei Paschi lança oferta de aquisição de US$ 13,9 bilhões para o Mediobanca

O credor - que ainda é parcialmente de propriedade do governo italiano - disse que está oferecendo uma taxa de troca avaliando cada ação do Mediobanca em 15,99 euros, um prêmio de 5% com base nos preços de fechamento de quinta-feira.

Os acionistas do Mediobanca receberão 23 ações do MPS recém emitidas para cada 10 que oferecerem.

A mudança é a mais recente em meio a uma onda de consolidação no setor bancário europeu nos últimos meses, com a Itália vendo uma série de negócios. Isso criaria a terceira maior entidade do país no setor em termos de ativos e depósitos, atrás do Intesa Sanpaolo e do UniCredit.

O Monte dei Paschi di Siena vem relatando resultados lucrativos nos últimos três anos sob o comando do presidente-executivo Luigi Lovaglio.

O governo italiano pretende devolver o banco toscano que resgatou em 2017 à propriedade privada e em novembro reduziu sua participação acionária para 11,7%, permitindo que o Banco BPM e a gestora de ativos Anima Holding adquirissem uma participação.