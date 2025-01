Tesla anuncia alta de preços de veículos vendidos no Canadá a partir de 1º de fevereiro

A Tesla anunciou aumento de preços para seus veículos vendidos no Canadá. Os novos valores entrarão em vigor a partir de 1º de fevereiro, mesma data citada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para início de vigência de tarifas comerciais contra o país. O 'modelo 3' terá o maior aumento nominal, de até 9 mil dólares canadenses, a depender dos acessórios incluídos no momento da compra. Já os preços do 'modelo Y' aumentarão até 4 mil dólares canadenses.

A empresa de Elon Musk também anunciou que os modelos 'S' e 'X' terão um aumento de até 4 mil dólares canadenses em seu preço atual também a partir do mês do que vem.