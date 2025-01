Swedbank agrada com balanço e dividendo e impulsiona ações de bancos europeus

O banco sueco Swedbank divulgou balanço melhor do que o esperado e surpreendeu ainda em termos de dividendos, ajudando a impulsionar ações do setor bancário europeu nesta quinta-feira, 23. O Swedbank, que também atua na Estônia, na Letônia e na Lituânia, disse nesta quinta que teve lucro líquido de 8,465 bilhões de coroas suecas (o equivalente a US$ 769,2 milhões) no quarto trimestre de 2024, ante ganho de 8,32 bilhões de coroas em igual período do ano anterior.

A receita total somou 18,63 bilhões de coroas nos últimos três meses do ano passado. Apenas a receita líquida de juros - a diferença entre o que os bancos ganham com empréstimos e o que pagam aos clientes por depósitos - totalizou 12,27 bilhões de coroas.