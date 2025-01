SK Hynix revela maior lucro líquido 'de todos os tempos', mas alerta para queda na demanda

A SK Hynix anunciou que seu lucro líquido do quarto trimestre de 2024 foi de 8,006 trilhões de won, "o melhor de todos os tempos", segundo o comunicado. A receita do mesmo período ficou em 19,767 trilhões de won.

Já o lucro líquido de 2024, de acordo com o balanço, foi de 19,797 trilhões de won, com receita de 66,193 trilhões de won no ano inteiro.