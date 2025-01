Senado dos EUA cria subcomitê focado em ativo digital e sinaliza apoio a reserva de bitcoin

Outro foco do subcomitê será analisar se agências federais de regulação financeira dos EUA estão "se movendo de acordo com a lei e garantir que a Operação Chokepoint 2.0 nunca aconteça novamente". Esta operação é uma iniciativa não confirmada oficialmente, que supostamente tentou cortar empresas de criptomoedas do sistema bancário tradicional.

O Senado dos EUA anunciou a criação de um novo subcomitê de ativos digitais, conforme comunicado divulgado nesta quinta-feira, 23. O painel deverá integrar o comitê Bancário do Senado e terá como foco passar uma legislação bipartidária sobre ativos digitais, incluindo a estrutura do mercado, proteção aos consumidores, regulação de stablecoins e reserva estratégica de bitcoins.

Em publicação no X, a senadora republicana Cynthia Lummis, nomeada para chefiar o subcomitê, defendeu que o Congresso precisa aprovar "urgentemente" a nova legislação bipartidária de ativos digitais para "fortalecer o dólar com a criação de uma reserva de bitcoins". "Os ativos digitais são o futuro, e se os Estados Unidos querem manter a liderança em inovação financeira, o Congresso precisa aprovar a legislação urgentemente", escreveu.

Em nota, o presidente do comitê bancário no Senado, Tim Scott, afirmou que a tecnologia blockchain e as criptomoedas têm o "potencial de democratizar o mundo financeiro" e que trabalhará com a administração Trump e a Câmara dos Representantes para aprovar as mudanças regulatórias.