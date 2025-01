Fitch reafirma rating 'A' do Japão, com perspectiva estável

A Fitch reafirmou o rating em moeda estrangeira de longo prazo do Japão em "A" nesta quinta-feira, 23, mantendo perspectiva "estável" para a nota soberana. Em comunicado, a agência de classificação de risco aponta que o atual rating japonês reflete "os pontos fortes de uma economia avançada e rica, com padrões de governança e instituições públicas consequentemente robustos" e "perspectivas fracas de crescimento a médio prazo e uma dívida pública muito elevada".

Segundo a Fitch, a estratégia monetária do Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês) e a ampla base de investidores domésticos "continuam sustentando juros de títulos relativamente baixos e a capacidade de financiamento do governo", apesar do gradual aperto da política monetária do BC japonês.