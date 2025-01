Faturamento do varejo cai 1% em dezembro, mesmo com aumento nas vendas de Natal, diz pesquisa

O faturamento nacional do varejo caiu 1% em dezembro de 2024, na comparação com um ano antes. A queda ocorreu mesmo com crescimento do fluxo de visitação, de faturamento e de vendas na semana do Natal. Os dados fazem parte da pesquisa Índice de Performance do Varejo (IPV), da HiPartners.

A semana do Natal teve 17% mais fluxo do que em igual período de 2023. Já o faturamento e as vendas cresceram aproximadamente 50% no mesmo intervalo.