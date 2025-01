Dólar acelera ritmo de queda para R$ 5,87 e renova mínima com exterior após fala de Trump

Já em queda firme e abaixo da linha de R$ 5,90, o dólar acentuou ainda mais o ritmo de queda na última hora de negócios e renovou mínima tanto no mercado à vista quanto no futuro, em sintonia com o comportamento da moeda norte-americana no exterior nesta quinta-feira, 23.

As divisas emergentes latino-americanas, em especial, beneficiam-se da diminuição da aversão ao risco na esteira das declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, em participação virtual no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça.